Nghệ An: Công an xuất hiện ở nhà giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt

Sáng nay 8/11, nguồn tin cho biết: Khoảng hơn 12 giờ hôm qua 7/11 có rất nhiều công an xuất hiện trước nhà bà Nguyễn Thị Hoan ở địa chỉ xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Bà Hoan là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt.

Công an xuất hiện ở nhà giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt vào đầu giờ chiều ngày 7/11 vừa qua.

Đây là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Do bà Hoan không ở nhà nên lúc đến công an phải đứng ngoài chờ. Khoảng hơn 14 giờ cùng ngày bà Hoan về và làm việc cùng công an. Đến cuối giờ chiều ngày 7/11 bà Hoan lên xe đi cùng với công an.

Được biết, theo báo chí đã đưa tin thì khoảng tháng 9/2022, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gỗ quý liên quan chuyến hàng mà Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn