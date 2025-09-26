Vụ án kẹo Kera: Giám đốc công ty Chị Em Rọt bị cáo buộc như thế nào?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 5 bị can trong vụ án kẹo rau củ Kera. Các bị can gồm Lê Tuấn Linh (SN 1989, trú tại tỉnh Cà Mau; nơi ở phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du mục”; SN 1995, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ; nơi ở phường Thông Tây Hội, TP.HCM; Chủ tịch HĐQT);

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog; SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An; nơi ở phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Thành viên HĐQT); Lê Thành Công (SN 1989, trú tại tỉnh Nghệ An; nơi ở phường An Khánh, TP.HCM; Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM; Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Nhóm bị can này đều bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong vụ án từ trái qua phải: Hằng "Du mục", Lê Tuấn Linh, Quang Linh Vlog.

Theo cáo trạng, Lê Tuấn Linh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty Chị Em Rọt. Linh trực tiếp ký hợp đồng gia công và đóng gói với công ty Asia, là người chịu trách nhiệm về hàng hoá trong hồ sơ công bố sản phẩm. Cáo trạng xác định, Lê Tuấn Linh phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh (trong đó có sản phẩm kẹo rau củ Kera); chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm gia công đảm bảo phẩm chất...

Cơ quan truy tố xác định, Lê Tuấn Linh đã chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Mẫu giám định kẹo Kera không phát hiện 10 loại bột rau củ, quả như thông tin về "thành phần" trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm của công ty Chị Em Rọt.

Bên cạnh đó, mẫu gửi giám định kẹo Kera xác định hàm lượng Sorbitol trung bình là 33,8%. Theo cáo trạng, Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng có tác dụng tăng tiết mật và nhuận mật, kích thích nhu động ruột và tiết dịch vị. Đây là thuốc được chỉ định sử dụng điều trị đầy bụng, chậm tiêu. Dù có hàm lượng 33,8% nhưng Sorbitol không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm của công ty Chị Em Rọt.

Điều tra xác định, từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, công ty Chị Em Rọt bán được tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng, thu lợi số tiền 12,4 tỷ đồng. Còn 24.802 hộp kẹo chưa tiêu thụ, cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ. Bên cạnh đó, công ty Chị Em Rọt đã sử dụng 5.708 hộp kẹo tặng cho các cơ quan và cá nhân.

Việc bán được số lượng lớn kẹo chỉ trong 3 tháng là do công ty Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá sai sự thật về thành phần nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV