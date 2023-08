Vụ 4 công nhân than tử vong, Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử nghiêm vi phạm

Khu vực công nhân Công ty than Vàng Danh gặp nạn được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra - Ảnh: N.Q.

Công điện nêu rõ: Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình anh em công nhân bị nạn tại vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng, làm tử vong bốn người.

Công điện này gửi bộ trưởng Bộ Công Thương, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với TKV tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.

Cơ quan chức năng của địa phương cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm, nếu có.

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bộ Công Thương được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, từ sớm, từ xa, nhất là trong các điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp các bên khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Kịp thời hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác an toàn tại Công ty than Vàng Danh.

Báo cáo từ các đơn vị cho hay bước đầu nguyên nhân tai nạn được xác định là do có nhiều trận mưa với lưu lượng lớn, khu vực xảy ra tai nạn bị ngấm nước, khiến công nhân không kịp thoát đến khu vực an toàn.

Ông Diên chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc, xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và nhanh chóng có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, không để xảy ra các sự cố tương tự.

Đồng thời cần rà soát các quy định hiện hành liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nếu phát hiện những vấn đề cần thiết đặt ra, để giúp cho sản xuất than ngày càng an toàn và hiệu quả hơn.

Tác giả: NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ