Vụ 39-39B Bến Vân Đồn: Bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan bị truy tố tội gì?

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và dự án trên đất - Ảnh: T.T.D.

Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng (71 tuổi) và bà Đào Thị Hương Lan (66 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", do liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Tiếp tay doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản nhà nước

Theo hồ sơ, do có mối quan hệ quen biết nên ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) đã liên hệ, nhờ bà Nguyễn Thị Hồng (khi đó là Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cựu Phó trưởng Ban chỉ đạo 09 TP) giúp đỡ để làm dự án 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Bà Hồng thông tin cho ông Dừa biết TP chỉ xem xét giải quyết nếu tập đoàn cao su đứng ra thực hiện.

Cuối năm 2009, ông Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) thỏa thuận với ông Dừa và bà Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) thành lập Công ty Phú Việt Tín, chuyển nhượng vốn góp nhưng bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá.

Sau đó ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TP.HCM thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án.

Ngày 5-1-2010, bà Đào Thị Hương Lan ký văn bản của Ban Chỉ đạo 09 TP đề xuất thu hồi đất của 2 công ty cao su để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín.

Trên cơ sở văn bản trên, bà Hồng đồng ý, ký văn bản ngày 18-1-2010 của UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn hiện do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý.

Đồng thời giao toàn bộ khu đất trên cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của TP. Đây là căn cứ để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy trình để trình UBND TP thu hồi đất, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín.

Bà Hồng thừa nhận Công ty Phú Việt Tín không phải là đơn vị đang sử dụng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nên việc thu hồi đất và giao chỉ định cho công ty này là không đúng quy định về sắp xếp cơ sở nhà đất của công ty nhà nước.

Từ việc được giao đất trái quy định, ông Thung và các bị can có liên quan thực hiện việc chuyển nhượng khu đất này trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với Linh, Dừa, bà Hồng được hưởng lợi 60.000 USD.

Nhận thức được hành vi sai phạm, bà Hồng đã chủ động nộp lại 1,17 tỉ đồng (tương ứng 60.000 USD nhận từ Linh, Dừa). Đồng thời nộp thêm số tiền 395 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM trốn ra nước ngoài

Do quen biết từ trước, bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa đã gặp gỡ, tác động để nhờ bà Đào Thị Hương Lan sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn giao cho Công ty Phú Việt Tín và được bà Lan đồng ý.

Ông Dừa đưa tiền nhưng bà Lan không nhận, nên ông này hứa để cho bà Lan một căn hộ sau khi thực hiện dự án.

Sau đó bà Lan đã tiếp nhận 2 văn bản của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa và bút phê giao cho Phòng Quản lý công sản thực hiện; ký văn bản ngày 5-1-2010 của Ban Chỉ đạo 09 TP đề xuất để bà Nguyễn Thị Hồng ký văn bản của UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi và giao toàn bộ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín.

Mặc dù Đào Thị Hương Lan đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng không lấy được lời khai.

Tuy nhiên căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai của các bị can Đặng Phước Dừa, Lê Y Linh, Nguyễn Thị Hồng và các cá nhân liên quan và tài liệu, chứng cứ khác, có đủ căn cứ xác định Lan đã vì động cơ vụ lợi, thực hiện hành vi đề xuất thu hồi và giao toàn bộ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Truy nã cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã bị can Đào Thị Hương Lan, đồng thời phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cơ quan điều tra cũng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa, nhưng bị can không ra đầu thú và bị truy tố, xét xử theo quy định.

