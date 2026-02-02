Truy tố cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan tại Dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh) có diện tích hơn 6.200 m2.

22 bị can bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cựu Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP Hồ Chí Minh) và bị can Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan thời điểm chưa bị khởi tố.

Hiện, bị can Đào Thị Hương Lan đang bỏ trốn. Ngày 26/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời kêu gọi bị can này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Bị can Đào Thị Hương Lan không ra trình diện hoặc đầu thú, được xác định là từ bỏ quyền tự bào chữa nên bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Nguyễn Thị Như Loan bị bắt tạm giam, sau đó được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn ở Phường 12, Quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí của Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Theo đó, bị can Lê Quang Thung với vai trò là quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD, đã hai lần nhận 200.000 USD Singapore và 300.000 USD của bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và bị can Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) để bán khu đất 39-39B cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa trái pháp luật.

Hai bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội “Đưa hối lộ.

Bị can Lê Quang Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan bị cho là nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho bị can Linh, Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Sau đó, hai bị can Linh và Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B, bị can Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Hồng và bị can Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B trái quy định, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

