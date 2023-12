Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm: Sẽ nhờ cơ quan điều tra nếu xác minh không thể làm rõ

Học sinh đã được ăn đúng với định lượng Ông Ngô Xuân Dũng, hiệu phó Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, trực tiếp theo dõi, hỗ trợ học sinh ăn trưa ngày 19-12 - Ảnh: CHÍ TUỆ Ngày 19-12, Tuổi Trẻ đã tới Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 ghi nhận bữa ăn bán trú của học sinh sau phản ánh kém chất lượng. Theo bảng thực đơn và công khai tài chính tại bếp ăn cho 173 học sinh bán trú ngày 19-12, bữa sáng, khẩu phần ăn của mỗi em có một gói mì và một quả trứng. Bữa trưa, học sinh toàn trường sẽ có 10kg thịt heo, 9kg xương heo và 20kg bí đỏ. Bữa tối có 5kg thịt heo, 14kg giò cá, 16kg bí đỏ.... 11h trưa, sau tiếng trống tan trường, hơn 170 em học sinh ùa xuống bếp ăn bán trú. Mỗi bàn ăn sẽ có 2 - 3 học sinh phụ trách chia đều thịt heo và canh bí nấu xương vào từng tô cơm. Khoảng 11h15, sau khi đông đủ, các học sinh đồng thanh hô to mời thầy cô, mời các bạn ăn cơm. Sau chừng 20 phút, hầu hết các học sinh đã ăn hết phần cơm và đứng dậy mang bát ra rửa. Khi hỏi, các em đều nói "em ăn no rồi, ăn ngon ạ". Về bữa sáng, một nam học sinh cho biết sáng qua chúng em ăn cơm với bắp cải, thịt heo. Còn sáng nay, mỗi bạn ăn một gói mì cùng một quả trứng. Khi được hỏi về bữa ăn 2 gói mì chan cơm mà báo chí đăng, các em đều trả lời là có ăn như thế, nhưng khi hỏi có nhiều lần không, đa số các em rụt rè không trả lời. Diễn đàn "Giám sát bữa ăn học đường" Câu chuyện bữa ăn bán trú ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 một lần nữa đặt ra vấn đề về giám sát bữa ăn học đường. Không chỉ với học sinh vùng đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ, mà bữa ăn bán trú của học sinh do cha mẹ đóng góp cũng có nhiều vấn đề gặp phải. Làm thế nào để giám sát bữa ăn học đường, để trẻ có bữa ăn tương xứng với tiền được hỗ trợ và cha mẹ đóng góp? Báo Tuổi Trẻ mở diễn đàn "Giám sát bữa ăn học đường", mong nhận được ý kiến, câu chuyện từ bạn đọc để gợi mở giải pháp cho vấn đề nan giải này. Bài viết gửi về [email protected].