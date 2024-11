Vòng đấu đẫm màu bạo lực tại V.League 2024/25

6 thẻ đỏ được rút ra chỉ trong 7 trận thuộc vòng 7 V.League 2024/25. Ảnh: Bảo Ngọc.

Trận đấu có nhiều thẻ đỏ nhất tại vòng 7 V.League 2024/25 là cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Bình Dương hôm 9/11 với 3 tấm thẻ đỏ được rút ra.

Cầu thủ Đặng Anh Tuấn của Đà Nẵng nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu giữa hiệp hai. Cuối trận, thêm 2 cầu thủ nữa của Bình Dương phải nhận thẻ đỏ, rời sân là Nguyễn Thành Nhân và Võ Hoàng Minh Khoa ở những phút bù giờ.

Trận Thể Công Viettel - Hà Tĩnh hôm 10/11 cũng chứng kiến tới 2 tấm thẻ đỏ. Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng của Hà Tĩnh bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 10 do thực hiện cú đạp bóng nguy hiểm với Văn Khang. Cuối hiệp một, đến lượt Văn Hào của Thể Công Viettel phải rời sân do phạm lỗi trong 1 tình huống phá bóng.

Thẻ đỏ còn lại của vòng đấu thuộc về Văn Thành của CLB Sông Lam Nghệ An.

Ở 6 vòng đấu trước, chưa có vòng nào vượt quá 3 thẻ đỏ. Mùa giải 2023/24, vòng đấu "bạo lực" nhất (vòng 14) cũng chỉ có 4 tấm thẻ đỏ được rút ra.

So với những giải đấu lớn khác trên thế giới, V.League 2024/25 ít đội bóng, ít trận hơn nhưng số thẻ đỏ có phần nhỉnh hơn. Vòng đấu có nhiều thẻ đỏ được rút ra nhất tại Ngoại hạng Anh 2024/25 là vòng 8 với 5 thẻ đỏ trong 10 trận. Vòng đấu "bạo lực" nhất của La Liga năm nay là vòng 5, cũng có 5 thẻ đỏ xuất hiện sau 10 cuộc đối đầu.

Với sự xuất hiện của VAR, các trọng tài có thể kiểm tra lại tình huống và không ngại rút thẻ đỏ theo đúng quy định. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bày tỏ mong muốn triệt tiêu bạo lực với sự xuất hiện thường xuyên của công nghệ này tại giải năm nay.

