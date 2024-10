Tổng quan trước vòng 6 V.League 2024/25: Những cuộc chiến hai thái cực

Trận đấu giữa Hải Phòng vs Bình Dương đang rất được chờ đợi. Ảnh: Đức Cường

Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng vs Nam Định trên sân Lạch Tray. Đây là trận đấu sớm nhất vòng 6, nhưng điều khác biệt nhất chính là thành tích của cả chủ lẫn khách trong cuộc so kè này. Nói thế, bởi ở mùa giải 2023/24, Nam Định và Hải Phòng là hai đội ở nhóm đầu của V.League, trong đó Nam Định là đương kim vô địch. Vậy nhưng qua 5 vòng đấu của mùa giải lần này, cả hai lại đang nằm ở nửa dưới BXH.

Hiện Nam Định đang xếp vị trí thứ 8 với 7 điểm, nhưng ngạc nhiên nhất là Hải Phòng khi 5 vòng đấu vừa qua họ chưa có trận thắng nào, với 3 trận hoà và 2 trận thua. Vì thế ở cuộc đối đầu này, đội bóng đất Cảng đang rất muốn giành trọn 3 điểm để có thể đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm (hiện đang xếp hạng 12). Trong lúc đó, Nam Định cũng muốn thắng hơn lúc nào hết, do họ vừa có trận thua đậm 0-3 trước CAHN trên sân nhà Thiên Trường. Một trận đấu được dự báo sẽ rất hấp dẫn và khó lường.

Bình Định (áo vàng) sẽ rất khó khăn trong chuyến làm khách tại Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Kế đến là cuộc so kè giữa Hà Tĩnh và Bình Định. Ở cuộc so kè này, có ai ngờ mùa giải trước chủ nhà Hà Tĩnh đang phải đua trụ hạng, thậm chí còn phải đá play-off mới trụ lại V.League, nhưng nay đội bóng núi Hồng đang nghiễm nhiên ở vị trí thứ 4 với 9 điểm sau 5 trận bất bại. Trong khi đó Bình Định từ vị trí á quân mùa trước, giờ rớt xuống nhóm cuối bảng với 4 điểm. Do đó, đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy của đội khách do lực lượng đã thay đổi quá nhiều.

Ngoài ra, cuộc so kè giữa Bình Dương vs HAGL cũng rất đáng nói. Thực tế ở mùa giải 2023/24, thành tích của cả hai đội cũng không quá nổi trội, đặc biệt HAGL còn phải đua trụ hạng và chỉ trụ thành công vào phút chót. Vậy nhưng năm nay đội bóng phố Núi đang là một hiện tượng, khi họ chưa thua trận nào và hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu giữa Bình Dương và HAGL bỗng trở nên rất đáng xem, đồng thời người ta đang chờ xem liệu đội bóng đất Thủ có cắt được mạch bất bại của đội khách phố Núi.

Tiến Linh và đồng đội liệu có cắt đứt được mạch bất bại của HAGL? Ảnh: Quốc An

Trên sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa CAHN vs Đà Nẵng cũng là một thái cực của vòng 6 V.League mùa này. Ở đó, ứng viên đua vô địch CAHN sẽ tiếp đón tân binh Đà Nẵng vừa quay lại V.League và đang ở nhóm cuối bảng. Hiện CAHN đang xếp xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp với 8 điểm, nhưng điều đó chưa thể làm hài lòng thầy trò HLV Polking. Trong lúc đó, Đà Nẵng chưa có trận thắng nào sau 5 vòng đấu và đang đứng áp chót trên bảng tổng sắp với 5 điểm, do đó đội bóng sông Hàn đang rất khát thắng, nhưng liệu họ có làm được điều ấy?

Ngoài các trận đấu mang tính thái cực kể trên, các cuộc đối đầu trên sân Vinh, Hoà Xuân, Thanh Hoá cũng rất hấp dẫn và đáng xem.

Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2024/25

Ngày 1/11

19h15: Hải Phòng vs Nam Định

Ngày 2/11

17h00: Hà Tĩnh vs Bình Định

18h00: Bình Dương vs HAGL

18h00: SLNA vs TP.HCM

Ngày 3/11

17h00: Quảng Nam vs Thể Công Viettel

18h00: Thanh Hoá vs Hà Nội

19h15: CAHN vs Đà Nẵng

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn