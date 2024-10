Cả 7 trận đấu của vòng 6 V.League 2024/25 đều có VAR

Cuộc so kè giữa Hải Phòng vs Nam Định sẽ rất đáng xem. Ảnh: Minh Tuấn

Đá sớm nhất vòng 6 là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng vs Nam Định trên sân Lạch Tray vào ngày 1/11. Hiện Nam Định đang xếp vị trí thứ 7 với 7 điểm, nhưng ngạc nhiên nhất là Hải Phòng, khi 5 vòng đấu vừa qua họ chưa có trận thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua.

Vì thế ở cuộc đối đầu này, đội bóng đất Cảng đang rất muốn giành trọn 3 điểm để có thể đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm (hiện đang xếp hạng 12). Trong lúc đó, Nam Định cũng đang muốn thắng do vừa có trận thua đậm đến 0-3 trước CA Hà Nội. Đây là trận đấu có lẽ hấp dẫn số 1 của vòng 6.

Cuộc so kè giữa Hà Tĩnh vs Bình Định là cuộc đối đầu giữa hai thái cực. Ảnh: CTV

Sau đó, ngày 2/11 có 3 trận đấu, trong đó có hai cuộc so kè rất đáng chú ý giữa Hà Tĩnh vs Bình Định và Bình Dương vs HAGL. Ở cuộc so kè giữa Hà Tĩnh vs Bình Định, chủ nhà Hà Tĩnh đang chễm chệ ở vị trí thứ 4 với 9 điểm sau 5 trận vòng đấu. Trong lúc đó, Bình Định vừa rơi thẳng xuống nhóm cuối với chỉ 4 điểm. Do vậy, đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Còn trên sân Gò Đậu, đội khách HAGL đang là hiện tượng khi chưa thua trận nào sau 5 trận vừa qua, nên liệu họ có tiếp tục bất bại trước chủ nhà Bình Dương?

Trận đấu giữa Thanh Hoá vs Hà Nội rất đáng được chờ đợi. Ảnh: Minh Tuấn

Ngày 3/11 có 3 trận đấu, nhưng cuộc so kè giữa Thanh Hóa vs Hà Nội có lẽ được chú ý nhất. Ở đó, chủ nhà Thanh Hóa đang đứng đầu bảng sẽ có cuộc tiếp đón đội khách Hà Nội đang xếp thứ 6 trên BXH. Đây cũng là trận đấu hấp dẫn thuộc dạng bậc nhất của vòng 6, nên tổ trọng tài và công nghệ VAR sẽ rất vất vả ở trận đấu này.

Trên sân Hàng Đẫy, ứng viên của cuộc đua vô địch CA Hà Nội sẽ tiếp đón tân binh Đà Nẵng vừa quay lại V.League và đang ở nhóm cuối bảng. Đây sẽ là một trận đấu rất khó chịu với đội khách đến từ sông Hàn. Ngoài ra, các trận đấu giữa SLNA vs TP.HCM, Quảng Nam vs Thể Công Viettel cũng rất đáng quan tâm.

LỊCH THI ĐẦU VÒNG 6

Thứ Sáu, ngày 1/11

19h15: Hải Phòng vs Nam Định

Thứ Bảy, ngày 2/11

17h00: Hà Tĩnh vs Bình Định

18h00: Bình Dương vs HAGL

18h00: SLNA vs TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 3/11

17h00: Quảng Nam vs Thể Công Viettel

18h00: Thanh Hóa vs Hà Nội

19h15: CAHN vs Đà Nẵng

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn