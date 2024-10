Vợ sắp cưới của tiền đạo U23 Việt Nam: Xăm sinh nhật bạn trai lên tay, là hot girl ngân hàng

Trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội) hạnh phúc khoe đã cầu hôn thành công bạn gái Vũ Hoàng Yến vào đúng dịp 20/10. Tiền đọa của U23 Việt Nam viết: "She said: "Yes sir chắc chắn là như vậy rồi".

Dưới bài đăng, cầu thủ này nhận được vô vàn những lời chúc từ bạn bè và người thâm. Sau 3 hẹn hò, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có "bàn thắng" quan trọng nhất cuộc đời. Thời điểm của cặp đôi chưa được hé lộ nhưng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Văn Tùng cầu hôn bạn gái thành công.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng sinh năm 2001, hiện đang khoác áo CLB Hà Nội. Anh là một tiền đạo nổi bật trong thế hệ của mình với nhiều năm khoác áo U23 Việt Nam. Gương mặt Văn Tùng được nhiều người biết đến sau bàn thắng vô cùng đẹp mắt vào lưới Thái Lan tại VCK U23 châu Á. Đó là cú volley nửa nảy ấn tượng, sau đó, ban tổ chức đã bình chọn tình huống này vào top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.

Trong khi đó, Nàng WAG Vũ Hoàng Yến sinh năm 2002, từng là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cả hai nhận nhiều lời khen bởi đều là trai tài, gái sắc vô cùng xứng đôi. Hiện tại, Hoàng Yến đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Trong suốt 3 năm yêu nhau, Hoàng Yến thường đồng hành với bạn trai tại nhiều giải đấu lớn nhỏ. Có những thời điểm Văn Tùng gặp nhiều chấn thương, phong độ trồi sụt, cô nàng vẫn bên cạnh và công khai động viên nửa kia của mình trên MXH. Tình cảm của Hoàng Yến dành cho Văn Tùng còn thể hiện ở việc cô xăm lên tay ngày sinh của người thương (2/6/2001).

Hoàng Yến chụp ảnh check-in, để lộ hình xăm ngày sinh của Văn Tùng trên cánh tay

Tác giả: Giang Nguyễn

Nguồn tin: bongdadoisong.vn