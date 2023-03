Vợ NSND Công Lý khoe khoảnh khắc vui vẻ bên hai con riêng của chồng

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý chia sẻ khoảnh khắc gia đình đầm ấm bên gia đình. Trong đó, cô cùng hai con riêng của chồng vui vẻ cùng ăn uống và trò chuyện. Cô viết: "Cuối tuần Kiến, Tít sang thăm bố Lý. Bố Lý chiêu đãi 2 bạn món pizza".

Khoảnh khắc gia đình đầm ấm của NSND Công Lý.

Có thể thấy mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Hà và hai con của chồng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Xem mà nể chị Hà thật sự, bây giờ khó được ai như chị lắm", "Thật sự nể phục ạ. Phải nói là quá văn minh luôn. Chúc Công Lý nhiều sức khỏe và cả hai luôn hạnh phúc", "Nhìn Hà vất vả nhưng thấy các bạn nhỏ vui cười cùng Hà, mình cũng vui lây",...

NSND Công Lý có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Con gái tên là Thục Anh, tên thận mật là Kiến. Đây là con gái của Công Lý với người vợ đầu. Còn con trai tên Gia Bảo, tên thân mật là Tít. Đây là con trai của Công Lý với MC Thảo Vân.

Hai người con của Công Lý đều rất yêu mến, quý trọng Ngọc Hà. Gia Bảo từng chia sẻ cảm thấy hạnh phúc vì có người bầu bạn, hơn nữa, anh chàng cũng cảm thấy rất vui vì vợ hiện tại của bố là người xinh đẹp, vui tính và luôn quan tâm đến mọi người.

Hai con của NSND Công Lý.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà có 5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào đầu năm 2021. Từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân và cả công chúng, người hâm mộ. Kể từ khi NSND Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc và mong ông xã mau chóng bình phục và trở lại làm nghề.

Tác giả: LÊ CHI

Nguồn tin: vtc.vn