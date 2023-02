Vợ trẻ đưa Công Lý sang Nhật chữa bệnh và hé lộ điều bất ngờ

Vợ Công Lý tiết lộ vừa đưa chồng sang Nhật Bản để tiếp tục điều trị bệnh. Có thể thấy, Công Lý trông rất tươi tắn, vui vẻ cùng vợ sang nước ngoài áp dụng phương pháp tối ưu để chữa trị. Ngọc Hà cho biết, chồng đang tiến triển tốt hơn mỗi ngày, hiện đã nhanh hẹn hơn, có thể tự đun nước để pha cà phê... Vợ Công Lý tiết lộ, mỗi khi được nhận kịch bản, làm việc thì tinh thần của nam nghệ sĩ cũng tốt và lạc quan, vui vẻ hơn.

Nghệ sĩ Công Lý được các bác sĩ chuẩn đoán có tiên lượng tốt.

Trước đó, trong lần đưa NSND Công Lý sang Nhật trị bệnh vào tháng 12/2022, Ngọc Hà chia sẻ: "Thực sự, anh Lý đi Nhật không phải du lịch sung sướng như một số người nghĩ đâu. May mắn là anh được trời thương, gặp được quý nhân để có cơ duyên được sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt.

Anh Lý từng đi công tác nhiều nước nhưng chưa bao giờ một lần đặt chân đến đất Nhật. Huống chi, lần đi đầu tiên đi sang Nhật là chữa bệnh. Vì thế, cả vợ lẫn chồng đều mang một tâm trạng đầy nỗi âu lo, tiền của không dư dả, tiếng không biết, người thân quen cũng không. Ấy vậy, mọi thứ trôi qua may mắn. May mắn từ lúc bắt đầu 2 vợ chồng lên đường nhận được nhiều sự hỗ trợ, yêu thương, động viên của mọi người xung quanh".

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà viết: "Nhật Bản lần thứ 3 trở lại. Yêu lắm Nhật Bản và cả những người bạn mới quen. Các bác hãy tập trung khen em, đừng nhìn anh mũ đỏ, quần cam đang lườm em phía sau nhé!"

Công Lý quay trở lại Nhật Bản lần 3 để chữa bệnh. Nhiều người gửi lời nhắn mong Công Lý sớm khỏe để quay trở lại màn ảnh và đi diễn trở lại: "Nhìn chú Lý bảnh nhé, chúc chú nhiều may mắn, sức khỏe", "Tuyệt vời chúc nghệ sĩ Công Lý mau khỏe", "May mắn và bình an nhé"...

Vợ trẻ cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc trong ngày sinh nhật: "Ảnh không hề chỉnh sửa, không hề giả trân như chúng tôi vậy đó. Trông có vẻ thân, nhưng thân nhất là ngồi trên chiếu bạc.

Cảm ơn những người bạn mến yêu. Tưởng một nhóm nhưng hoá ra team này toàn tách lẻ, mỗi tôi là bên nào cũng ngọt ngào vậy đó! Up nốt ảnh bữa tiệc sinh nhật".

Vợ trẻ của Công Lý được bạn bè tổ chức sinh nhật.

"Cô Đẩu" Công Lý gặp biến cố sức khỏe từ giữa tháng 7/2021, phải nằm viện nhiều tháng. Ngọc Hà ban đầu giấu kín tình hình sức khỏe của chồng, đến khi anh vượt qua nguy hiểm và ổn định mới chia sẻ.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn