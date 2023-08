Vô cớ đốt ôtô đỗ bên đường

Ngày 24/8, Cường, 34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, bị Công an TP Vinh khởi tố, bắt giam về tội Hủy hoại tài sản, theo điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, 2h30 ngày 11/8, khi đi qua xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Cường đốt ôtô 5 chỗ đang đỗ bên đường Phùng Chí Kiên.

Hoả hoạn được khống chế sau vài phút song ôtô bị cháy nhiều phần, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy ôtô rạng sáng 11/8. Ảnh: Hùng Lê

Cảnh sát xác định vụ việc có dấu hiệu của việc hủy hoại tài sản. Tuy nhiên thời điểm xảy ra sự việc vào rạng sáng, không có người qua lại, hình ảnh trích xuất camera không rõ nét nên khó nhận diện người nghi vấn.

Sau 4 ngày, Công an TP Vinh nghi ngờ Cường là thủ phạm trên triệu tập lấy lời khai. Theo công an, ban đầu Cường quanh co, sau đó thừa nhận, nói không có mâu thuẫn gì với chủ xe, bức xúc chuyện gia đình nên mua xăng đốt ôtô để "giải tỏa tâm lý".

Ôtô bị đốt được xác định trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net