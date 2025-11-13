Vợ chồng nghèo 20 năm cứu sống 50 người nhảy cầu tự tử

Giữa dòng sông Lam đỏ ngầu, hình ảnh vợ chồng anh Hoàng Văn Mạnh, chị Đậu Thị Phúc trên chiếc thuyền nhỏ, ngày đêm ngược xuôi mưu sinh đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Cuộc sống khó khăn khiến gia đình anh chị đeo bám nghề sông nước hàng chục năm mà không dứt ra được. Nhưng chính những năm tháng lênh đênh mưu sinh đó, vợ chồng anh đã cứu vớt được nhiều phận đời khốn khổ. Với vợ chồng anh, hành động ấy thật giản đơn chỉ là "Thấy là mình cứu, nói chung nghe tiếng kêu, hoặc ai gọi điện là mình chạy ra liền"

Chiếc thuyền nhỏ của gia đình anh Mạnh, chị Phúc vẫn ngược xuôi mưu sinh trên dòng sông Lam đỏ ngầu và vẫn lặng thầm sẵn sàng vượt sóng để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Ảnh DH

Đến giờ anh Hoàng Văn Mạnh cũng không nhớ nổi vợ chồng anh đã cứu sống bao nhiêu người trên dòng sông Lam. Chỉ tính riêng tháng 10/2025, vợ chồng anh chị và em trai Nguyễn Văn Toàn đã cứu được 3 người. Đó là một người đàn ông 52 tuổi, giận vợ; bé trai 15 tuổi, tranh cãi với mẹ và một cô bé 13 tuổi, trọ học xa nhà, bị bạn bè cô lập, bạo lực.

Chị Đậu Thị Phúc nhớ lại, đêm 4/10, số điện thoại lạ gọi đến, nhờ cứu người nhảy cầu Bến Thủy 2. Không chần chừ, anh chị lên thuyền, vượt dòng Lam tiếp cận nạn nhân. Khi vợ chồng anh chị đưa được cô bé 13 tuổi vào bờ an toàn cũng gần 23 giờ.

Căn nhà cấp 4 ven sông Lam là nơi tá túc của 7 người trong gia đình chị Đậu Thị Phúc và anh Hoàng Văn Mạnh, vừa bị cơn bão số 10 (Bualoi) tàn phá. Cả gia đình anh đã phải chuyển sang nhà anh Đậu Văn Toàn, em trai chị Phúc ở bên cạnh để tá túc. Chiếc thuyền nhỏ được chưng dụng để “sơ tán” gà vịt sau bão. Ông Lê Quang Tuấn, Khối trưởng khối 15, phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết: "Hành động của gia đình anh Mạnh, chị Phúc và anh Đậu Văn Toàn là nghĩa cử cao cả. Đối với Khối chúng tôi thường xuyên thăm hỏi và Khối cũng đề xuất lên cấp chính quyền tạo điều kiện cho gia đình làm sao có cuộc sống ổn định hơn".

Anh Hoàng Văn Mạnh và chị Đậu Thị Phúc và căn nhà bị tàn phá. Ảnh DH

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV