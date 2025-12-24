Bé gái 6 tuổi suýt tử vong vì biến chứng cúm A hiếm gặp

Theo chia sẻ của bố mẹ cháu bé, trước đó cháu chưa được tiêm phòng cúm mùa. Triệu chứng ban đầu chỉ có ho, sốt, chảy mũi, tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cháu mệt nhiều hơn và được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng suy tim, theo dõi viêm cơ tim tối cấp. Do bệnh diễn biến nặng nên cháu đã nhanh chóng được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại đây, cháu được đoán cháu mắc cúm A/H3 kèm theo nhiều biến chứng nặng. Cháu không đáp ứng với các thuốc và các biện pháp điều trị hỗ trợ thông thường.

Cháu bé được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng rất nặng.

Trước tình trạng nguy kịch của cháu bé, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện, buổi hội chẩn đa chuyên khoa ngay lập tức được diễn ra. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán cháu bị nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng có cơn bão cytokine biến chứng suy đa cơ quan.

“Do không đáp ứng với các biện pháp điều trị nội khoa, cháu được chỉ định áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như: Thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp với lọc máu hấp phụ, thay huyết tương và IVIG (globulin miễn dịch), thuốc kháng virus cúm và kháng sinh mạnh phổ rộng. Trong suốt quá trình điều trị, cháu được theo dõi chặt chẽ chức năng tim mỗi ngày với sự phối hợp của chuyên khoa Tim mạch để đánh giá mức độ hồi phục", ThS.BS Trần Đăng Xoay – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ, sau quá trình điều trị tích cực với 10 ngày ECMO, 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của cháu bé dần được kiểm soát. Hiện tại, sức khỏe của cháu ổn định, chức năng các cơ quan đang dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

Đây được đánh giá là một trường hợp cúm A/H3 biến chứng nặng và hiếm gặp. Theo y văn, trên thế giới chỉ có rất ít ca bệnh cúm A được báo cáo xuất hiện đồng thời các biến chứng nặng với mức độ nghiêm trọng như bệnh nhi này.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân hãy tiêm phòng cúm mùa theo hướng dẫn của Bộ Y tế để giảm những biến chứng nặng. Phụ huynh cần chủ động cho trẻ từ 6 tháng tuổi đi tiêm phòng cúm hàng năm.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn