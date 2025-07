Cảnh sát cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử vì áp lực cuộc sống

Trước đó, vào khoảng 13h40 ngày 28/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Thăng Long.

Lực lượng chức năng gồm Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Đội PCCC&CHCN trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) và Công an xã Vĩnh Thanh đã được điều động khẩn trương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa nam thanh niên lên bờ an toàn

Tiếp cận vị trí theo tin báo, Cảnh sát phát hiện một nam thanh niên đang bám vào phao nổi gần trụ cầu Thăng Long.

Ngay sau đó, các lực lượng đã tiếp cận và đưa nam thanh niên trên lên tàu để sơ cứu, đưa về bờ an toàn. Bước đầu xác định danh tính nam thanh niên là D.G.H (SN 2007; trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Nam thanh niên cho biết, do chịu áp lực từ công việc và cuộc sống nên đã bắt xe lên cầu Thăng Long, khu vực xã Vĩnh Thanh sau đó để lại các vật dụng cá nhân và nhảy xuống sông Hồng với ý định tự tử.

Sau khi được chăm sóc, ổn định tinh thần, Công an xã Vĩnh Thanh đã tiến hành bàn giao H. cùng toàn bộ vật dụng cá nhân cho gia đình. Người thân của H. bày tỏ sự xúc động và đã viết thư cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh và các đơn vị chức năng đã kịp thời cứu giúp, hỗ trợ đưa cháu trở về an toàn.

Hành động kịp thời của lực lượng Công an TP Hà Nội đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND bản lĩnh, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

