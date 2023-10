Vợ chồng, anh em cùng nhận án tử

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mua bán số lượng lớn ma túy, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội nên tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ, Công an TP.HCM bắt giữ Trần Nhật Thuận, Trần Nhật Thu đang bán trái phép chất ma túy cho Ngô Văn Lộc, thu giữ 14 bánh heroin tại cây xăng số 1, địa chỉ số 7A1, Quốc lộ 22, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Khám xét nơi ở của Trần Nhật Thuận tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Cơ quan CSĐT thu giữ 01 bịch nylon bên trong có 04 gói nylon chứa gần 4 kg ma túy Methamephetamine.

Trần Nhật Thuận khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, từ năm 2019 đến lúc bị bắt, Thuận đã nhiều lần giúp Phạm Trung Hiếu mang ma túy đi bán cho khách, nhưng không nhớ chính xác thời gian, địa điểm và số lượng ma túy giao cho những ai, ở đâu.

Các bị cáo tại phiên tòa

Vào ngày 07/9/2020, Hiếu nói có người đàn ông đi xe ô tô Camry đến gần chùa Gò Kén, Quốc lộ 22, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giao cho Thuận 24 kg ma túy đá, 24 bánh heroin và 10 kg Ketamine mang về nhà cất giấu, khi nào Hiếu kêu Thuận đi giao cho ai thì Thuận đi.

Thuận nhận số ma túy và đã đi giao ma túy theo yêu cầu của Hiếu, còn lại 14 bánh heroin, khoảng 4,5 kg ma túy đá Thuận để ở nhà.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/9/2020, Hiếu đưa số điện thoại của Ngô Văn Lộc cho Thuận liên hệ hẹn để giao nhận heroin cho Lộc.

Thuận đến quán cà phê “Anh Thu” của Trần Nhật Thu (anh ruột Thuận) rủ Thu cùng đi giao ma túy.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thuận lấy 14 bánh heroin để trong hộp giấy rồi cho vào 01 túi nylon trắng để trên xe ôtô, Thuận gọi điện cho Lộc hẹn gặp tại bến xe gần ngã tư An Sương, Quận 12, TP.HCM để giao heroin cho Lộc thì Lộc đồng ý.

Khi cả hai lên xe ôtô, Thuận là người lái xe cho Thu, khi đến điểm hẹn thấy có nhiều người nên Thuận gọi điện cho Lộc hẹn nhiều địa điểm khác nhau và Thuận để Thu là người lái xe, Thuận ngồi giữ túi ma túy.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Thu chở Thuận đến điểm hẹn cuối cùng tại cây xăng số 1 thuộc huyện Hóc Môn. Thuận thấy Lộc đang dừng xe gắn máy, Thuận gọi điện lần nữa xác định đúng là Lộc nên kêu Thu chạy xe ôtô áp sát xe gắn máy của Lộc.

Thuận bước xuống xe và lấy túi nylon đụng 14 bánh heroin đưa cho Lộc, Lộc cầm túi nylon đựng 14 bánh heroin để ở baga xe của Lộc, khi Thuận lên xe để Thu chở đi thì bị Công an kiểm tra, thu giữ ma túy và vật chứng như nêu trên.

Mở rộng điều tra vụ án, CQĐT phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Kha (vợ Lộc), Nguyễn Thanh Hải nhiều lần mua heroin của Nguyễn Thanh Phú sau đó giao cho Dương Văn Đông bán lại cho người khác.

Khoảng 19 giờ ngày 10/9/2020, Dương Văn Đông nhận 03 bánh heroin có trọng lượng hơn 1 kg từ Nguyễn Thị Mỹ Kha đi bán cho người tên Ngân (chưa rõ lai lịch) thì bị bắt quả tang.

Đối với Dương Văn Đông, ngày 3/9/2021, Đông chết do bệnh lý nên ngày 14/10/2021, Cơ quan CSĐT ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với Đông.

Đối với Phạm Trung Hiếu do chỉ có lời khai của Thuận, Thu là làm theo yêu cầu của Hiếu và Hiếu để những người quen của Hiếu (không rõ lai lịch) trực tiếp giao ma túy cho Thuận, để Thuận mang đi bán cho khách.

Ngoài lời khai của Thuận, Thu, không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi phạm tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" của Phạm Trung Hiếu. Do đó, ngày 04/3/2022, CQĐT ra Quyết định tách vụ án hình sự về hành vi “Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy" do đối tượng Hiếu và đồng phạm chưa rõ lai lịch thực hiện.

