VinFast VF9 thêm bản Plus trần kim loại mới chiều lòng khách Việt

Có lẽ sau khi nhận được nhiều phản hồi từ phía khách hàng, mới đây, VinFast đã âm thầm đưa thêm Vinfast VF9 Plus bản trần kim loại tương tự như trên bản Eco vào danh sách đặt hàng. Được biết, VinFast VF9 Plus phiên bản trần kim loại sẽ có giá rẻ hơn 9 triệu đồng so với bản trần kính trước đó.