VinFast VF9 “hộ tống“ siêu sao tỷ view Charlie Puth đến Việt Nam

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, nam ca sĩ người Mỹ xuất hiện ở cổng ra sân bay Cam Ranh với dáng vẻ điển trai, năng động. Đón Charlie Puth là Vinfast VF9 chạy điện, với sự nhiệt tình của người hâm mộ và sự hiếu khách của Việt Nam, Charlie Puth tỏ ra vô cùng hào hứng.

“Hộ tống” nam ca sĩ tỷ view này là dàn SUV điện VinFast VF9 Plus màu xanh dương với cấu hình 6 chỗ ngồi.

Chiếc SUV điện Vinfast VF9 chuyên chở Charlie Puth mang vẻ ngoài khoẻ khoắn, sang trọng với khoang nội thất rộng, giúp nam ca sĩ có thể nghỉ ngơi sau hành trình dài di chuyển.

Chiếc SUV điện Vinfast VF9 đặc biệt chuyên chở siêu sao ca nhạc tỷ view này cũng được trang bị cửa kính dán đen, đảm bảo sự riêng tư cho người ngồi bên trong

Sau khi đến bến tàu cao tốc ở thành phố Nha Trang sang đảo Hòn Tre, nam ca sĩ lại được một chiếc VinFast VF9 màu đỏ đợi sẵn đưa về nơi khu nghỉ ngơi biệt lập.

Bắt đầu từ 21/7, nam ca sĩ Charlie Puth sẽ có một số hoạt động giao lưu cùng báo chí và khán giả trước khi biểu diễn trên sân khấu 8Wonder vào ngày 22/7 tại thành phố biển Nha Trang.

Video: VinFast VF9 “hộ tống“ siêu sao Charlie Puth đến Việt Nam.

