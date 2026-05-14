VietinBank rao bán nhà máy hơn 1.200 tỉ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) chi nhánh Tây Ninh vừa thông báo phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Lavifood nhằm thu hồi nợ vay.

Tài sản được đưa ra đấu giá là toàn bộ Nhà máy Tanifood Tây Ninh cùng hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị chế biến nông sản, với tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỉ đồng.

Theo thông báo, tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích hơn 142.914m² tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Đây là khu đất xây dựng Nhà máy Tanifood Tây Ninh, có thời hạn sử dụng đến năm 2067.

Ngoài bất động sản, VietinBank cũng đấu giá toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án "Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh" của Lavifood.

Trong tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỉ đồng, giá trị quyền sử dụng đất được xác định hơn 461,7 tỉ đồng, công trình xây dựng hơn 321 tỉ đồng và hệ thống máy móc thiết bị hơn 433,5 tỉ đồng.

Theo VietinBank Tây Ninh, các tài sản này được thế chấp cho các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký giữa ngân hàng và Lavifood từ năm 2018, cùng các hợp đồng bảo đảm liên quan.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 4-6 tại trụ sở VietinBank Tây Ninh theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 60,8 tỉ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm tài sản.

Nhà máy Tanifood được khánh thành năm 2019, có quy mô khoảng 15ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỉ đồng. Dự án được xây dựng với mục tiêu chế biến sâu nông sản xuất khẩu, công suất xử lý lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm và từng được xem là một trong những nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại Lavifood để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản và giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý.

Hội đồng xét xử xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. VietinBank được giao phối hợp cơ quan thi hành án xử lý tài sản, thu hồi nợ, phần giá trị còn lại sẽ dùng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bà Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ hoạt động kinh doanh và trả nợ tại các ngân hàng khác.

Ngoài ra, bà Lan và bà Vân còn bị cáo buộc thành lập nhiều công ty "ma", lập hồ sơ vay vốn khống thông qua các phương án mua bán nông sản với Lavifood nhằm tạo lập các khoản vay tại SCB để rút tiền sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ