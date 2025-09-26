Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup từ ý tưởng mới của FIFA

World Cup 2026 dự kiến có 48 đội

Theo kế hoạch đã được FIFA công bố, World Cup 2030 sẽ có cấu trúc đặc biệt nhằm kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh giải đấu. Ba quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay và Paraguay chỉ được đăng cai ba trận khai mạc vòng bảng. Mỗi nước một trận, như một hình thức tri ân lịch sử. Toàn bộ phần còn lại, bao gồm vòng bảng và các trận ở Vòng loại trực tiếp, sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Tuy nhiên, các liên đoàn Nam Mỹ cho rằng việc chỉ tổ chức một trận mang tính biểu tượng là chưa đủ để họ để lại dấu ấn ở kỳ World Cup kỷ niệm. Thay vào đó, họ mong muốn được tổ chức trọn vẹn một bảng đấu, qua đó đảm bảo lợi ích về kinh tế, khán giả và uy tín. Từ yêu cầu này, đề xuất nâng số đội dự từ 48 lên 64 đã được đưa ra. Nếu được chấp thuận, FIFA sẽ có thêm nhiều trận để phân bổ, còn Nam Mỹ sẽ có cơ hội hiện diện đậm nét hơn trên bản đồ tổ chức.

Song, kế hoạch mở rộng vấp phải nhiều phản đối. Các liên đoàn châu Âu và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribean) lo ngại việc tăng số đội quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, tạo gánh nặng về lịch thi đấu, cơ sở hạ tầng và chi phí. Chỉ sau 8 năm, từ World Cup 2022 với 32 đội, giải đấu đã được mở rộng lên 48 đội vào năm 2026, và giờ lại tính tới 64 đội – tức gấp đôi trong thời gian ngắn kỷ lục.

Ở chiều hướng tích cực hơn, nếu kịch bản 64 đội thành hiện thực, châu Á gần như chắc chắn sẽ được tăng suất dự VCK, thay vì 8,5 suất như World Cup 2026. Đây là cơ hội để những nền bóng đá tầm trung, trong đó có Việt Nam, nuôi hy vọng có thể cạnh tranh.

Trong bối cảnh hiện tại, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào, Quốc Việt. Cùng với đó, chính sách mở cửa cho cầu thủ Việt kiều và việc nhập tịch các ngoại binh thi đấu lâu năm tại V.League hứa hẹn mang lại nguồn lực dồi dào, tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển.

Việc từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã cho thấy Việt Nam đủ khả năng tiệm cận nhóm tranh vé. Dù thất bại ở vòng loại 2026, nhưng với nền tảng hiện có và sự chuẩn bị dài hạn, giấc mơ World Cup hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu FIFA chính thức thông qua kế hoạch mở rộng táo bạo này.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: bongdaplus.vn