Sao gốc Việt sắp dự World Cup sau khi từ chối làm học trò HLV Kim Sang Sik

Ibrahim Maza đứng trước cơ hội tham dự World Cup 2026

Ibrahim Maza được xem là cầu thủ gốc Việt nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Lúc này, tiền đạo 19 tuổi đang được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 12 triệu euro (khoảng 370 tỷ đồng).

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), để lại ít nhiều sự tiếc nuối cho những người hâm mộ Việt Nam.

Giờ đây, sự lựa chọn của Ibrahim Maza bước đầu đã thu lại kết quả khả quan khi Algeria đứng trước cơ hội lớn lớn giành tấm vé tham dự World Cup 2026. Hiện tại, đội bóng Bắc Phi đang dẫn đầu bảng G khu vực châu Phi với 19 điểm, hơn đội xếp thứ hai Uganda 4 điểm, trong bối cảnh vòng loại chỉ còn hai lượt đấu. Nếu được dự World Cup 2026, Ibrahim Maza sẽ là cầu thủ gốc Việt hiếm hoi được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên ngay cả khi Algeria giành quyền dự World Cup 2026, Ibrahim Maza cũng chưa chắc sẽ góp mặt ở giải đấu này. Trong hai trận đấu ở đợt tập trung tháng 9, Ibrahim Maza đều không ra sân cho Algeria, còn lần duy nhất mà tiền đạo sinh năm 2005 khoác áo đội bóng châu Phi là vào tháng 10/2024 ở vòng loại CAN.

Việc Ibrahim Maza chưa được tin dùng tại Algeria là điều dễ hiểu, bởi tiền đạo gốc Việt này không có được cảm giác thi đấu tốt. Kể từ khi chuyển sang CLB hàng đầu nước Đức, Bayer Leverkusen, Maza chưa được ra sân phút nào.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn