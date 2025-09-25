ĐT Indonesia triệu tập 20 cầu thủ gốc nước ngoài, quyết giành vé dự World Cup 2026

Sáng 25/9, HLV Patrick Kluivert đã quyết định triệu tập 28 cầu thủ lên ĐT Indonesia chuẩn bị tham dự vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Mauro Zijlstra, cầu thủ nhập tịch mới nhất của ĐT Indonesia. (Ảnh: Bola Skor).

Theo đó, trong số 28 cái tên góp mặt, có đến 20 cầu thủ gốc nước ngoài, chủ yếu là gốc Hà Lan. Đây là những cầu thủ đã quen mặt với người hâm mộ khu vực, hầu hết đã thi đấu cho ĐTQG Indonesia trong năm 2025.

Một số trụ cột như Jay Idzes, Kevin Diks, Rizky Ridho, Calvin Verdonk hay Ole Romeny tiếp tục góp mặt, trong khi Mauro Zijlstra và Ramadhan Sananta lại gây bất ngờ khi được chọn.

Ngoài ra, HLV Kluivert vẫn đặt niềm tin vào hai lão tướng đang chơi ở giải VĐQG Indonesia: Stefano Lilipaly (35 tuổi) và Marc Klok (32 tuổi).

Trong số các cầu thủ không được góp mặt, đáng chú ý có Marselino Ferdinan, Mees Hilgers và Ivar Jenner. Bên cạnh đó, 2 gương mặt quen thuộc khác là Pratama Arhan và Asnawi Mangkualam (đều thi đấu ở Thai League) cũng không được triệu tập. Sát ngày thi đấu, HLV Patrick Kluivert sẽ loại 5 cầu thủ trước khi cùng ĐT Indonesia di chuyển sang Saudi Arabia.

ĐT Indonesia sẽ đấu Saudi Arabia vào ngày 9/10 trước khi gặp Iraq 3 ngày sau đó. Các trận đấu đều được diễn ra ở Saudi Arabia. Nếu đánh bại cả 2 đối thủ này, ĐT Indonesia sẽ chính thức giành quyền dự VCK World Cup 2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn