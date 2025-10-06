Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ

Tân bác sĩ Âu Nhật Huy nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình học PBL (Problem-Based Learning) dưới sự hướng dẫn của GS.TS Ernest Talarico tại ĐH Purdue Northwest trong chuyến thực tập tại Mỹ 2024 - Ảnh: TTU

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển tiến sĩ năm 2025 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vừa công bố, trong đó thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) có tên với thứ hạng cao, thu hút sự chú ý và bàn luận từ cộng đồng mạng.

Tốt nghiệp bác sĩ xuất sắc, là đồng tác giả 6 bài báo khoa học

Với điểm số 88,80, cao thứ hai trong danh sách 31 thí sinh dự tuyển, chỉ kém người đứng đầu 0,3 điểm, tân bác sĩ trẻ Âu Nhật Huy là một trong 25 thí sinh có tên trong danh sách công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 của trường.

Huy là người trẻ nhất trong danh sách trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành nội khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025.

Trước đó, tân bác sĩ Âu Nhật Huy đã được trao giải thưởng TTU President’s Honor Award 2025 tại lễ tốt nghiệp năm 2025 của Trường đại học Tân Tạo (Long An). Đây là giải thưởng danh dự của Chủ tịch Hội đồng trường, trao tặng cho tân cử nhân và tân bác sĩ đạt thành tích xuất sắc được hội đồng giải thưởng xét duyệt.

Theo nhà trường, tân bác sĩ Âu Nhật Huy nổi bật với thành tích học tập ấn tượng, đạt GPA 3.8/4.0 loại xuất sắc cùng TOEIC 940/990. Là đồng tác giả 6 bài báo khoa học, đã trình bày tại 3 hội nghị quốc tế và từng đoạt giải nhất hội thảo khoa học của trường.

Huy nhận học bổng ITA for the Future năm 2021, thực tập y khoa tại Indiana, Mỹ (2024), đồng thời đảm nhiệm vị trí quản lý dự án VMcomics thuộc Câu lạc bộ Dr. Plus.

Nghi ngờ kết quả trúng tuyển và liêm chính khoa học

Tuy nhiên, những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục bàn luận về kết quả trúng tuyển đầu vào bậc tiến sĩ của tân bác sĩ này. Trong đó, nhiều người đặt vấn đề kết quả trúng tuyển của nghiên cứu sinh này có khách quan.

Vì PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường - Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn nội, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - là mẹ của Âu Nhật Huy.

Về thông tin Huy là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học, nhiều người đang nghi ngờ về liêm chính khoa học của đồng tác giả này.

Một số người chỉ ra thực tế, Huy có tên trong ít nhất 9 bài, gồm 3 bài báo quốc tế và 6 bài trên các tạp chí trong nước. Trong 9 bài báo này, Âu Nhật Huy đều là tác giả phụ. Đáng chú ý, Huy đứng tên chung với mẹ tới 7 trong số 9 bài.

Toàn bộ 9 bài được đăng trong vòng 8 tháng, từ tháng 11-2024 đến tháng 7-2025. Trung bình mỗi tháng Huy có tên trong hơn một bài báo. Riêng tháng 5-2025, tháng 4-2025 và tháng 11-2024 mỗi tháng Huy có hai bài.

"Với sinh viên y khoa, việc học vô cùng vất vả, rất khó để đạt kết quả xuất sắc. Do vậy rất hiếm sinh viên y khoa tham gia nghiên cứu khoa học. Với tốc độ công bố bài báo của Huy như thế là điều rất khó lý giải", một bác sĩ băn khoăn.

Trường khẳng định Âu Nhật Huy đủ điều kiện trúng tuyển tiến sĩ

Trưa 6-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện lãnh đạo Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết nhà trường đã rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 và khẳng định thí sinh Âu Nhật Huy đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo quy định của trường, từ trước đến nay, nếu cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp cụ thể này, PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường - Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn nội - là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, nên không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay.

"Thí sinh Âu Nhật Huy đăng ký dự tuyển và dự thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Việc thí sinh này có kết quả tốt nghiệp bác sĩ y khoa loại xuất sắc hay không thì trách nhiệm giải trình thuộc về Trường đại học Tân Tạo.

Trường tuyển sinh hoàn toàn đúng quy chế. Các bài báo khoa học mà thí sinh này đã công bố không liên quan đến quy trình tuyển sinh, và vấn đề liêm chính khoa học là một mảng khác, nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của trường", đại diện trường nhấn mạnh.

Đồng thời, đại diện nhà trường cũng khẳng định thông báo và quy chế tuyển sinh sau đại học năm 2025 đã được công khai trên website của trường. Phương thức tuyển sinh tuân thủ đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện xét tuyển tiến sĩ y khoa Theo thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2025 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điều kiện xét tuyển trình độ tiến sĩ: có một trong các văn bằng thạc sĩ y học ngành đúng với ngành đăng ký dự tuyển hoặc bằng bác sĩ đa khoa tốt nghiệp hạng giỏi trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua: luận văn thạc sĩ, hoặc bài báo/báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí có phản biện, hoặc là giảng viên, nghiên cứu viên tại cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ với thời gian công tác từ 2 năm trở lên. Ngoài ra, thí sinh cần có dự thảo đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu toàn khóa, đáp ứng điều kiện ngoại ngữ theo quy định và điều kiện sức khỏe. Quy trình xét tuyển được thực hiện thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, kinh nghiệm nghiên cứu, chất lượng đề cương nghiên cứu theo hình thức trực tiếp. Về trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, đại diện nhà trường cho biết: "Thí sinh đã thực hiện đề cương nghiên cứu theo hướng dẫn và bảo vệ đề cương đúng quy định, được hội đồng chấm với kết quả đạt như đã công bố". Chương trình đào tạo tiến sĩ chính quy của trường kéo dài 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ hoặc tương đương, và 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn