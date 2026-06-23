Việt Nam chia buồn Phó thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần

Tư lệnh Cách mạng, Phó thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez lúc sinh thời - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 22-6, được tin ông Ramiro Valdés Menéndez, Tư lệnh Cách mạng, Phó thủ tướng Cuba, từ trần ngày 21-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến ông Ramiro Valdés Menéndez.

Ông Ramiro Valdés Menéndez sinh ngày 28-4-1932 tại thành phố Artemisa, miền tây Cuba. Đến thời điểm hiện tại, ông là một trong số ít những người được trao tặng danh hiệu danh dự "Tư lệnh Cách mạng" và "Anh hùng Cộng hòa Cuba".

Sinh thời, ông là một trong những đồng chí thân cận nhất của lãnh tụ Fidel Castro và Raúl Castro. Ông từng tham gia cuộc tấn công trại lính Moncada (1953) và là một trong những người có mặt trên chuyến tàu Granma (1956) vượt biển từ Mexico sang Cuba để bắt đầu cuộc cách mạng.

Trên tài khoản X chính thức, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông Ramiro Valdés Menéndez, khiến người ta đau lòng như mất đi một người cha.

"Mọi hành động trong cuộc đời của Tư lệnh Ramiro đều được đánh dấu bằng lòng trung thành tuyệt đối của ông đối với sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel và Raúl", nhà lãnh đạo Cuba viết.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn