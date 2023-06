Việt kiều được U18 CH Czech tha thiết mở lộ trình nâng sức mạnh cho ĐT Việt Nam

Gương mặt mới và cũng được chú ý nhiều trong thời gian qua, trong bản danh sách của U23 Việt Nam được HLV Philippe Troussier triệu tập chính là Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh. Đây cũng là cầu thủ được đội U18 CH Czech tha thiết mời chào trong thời gian qua. HLV Troussier nói: “An Khánh có hộ chiếu, quốc tịch Việt Nam. Vì thế, tôi đã nói chuyện, trao đổi với cá nhân An Khánh trước khi triệu tập em lên đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi mong sau An Khánh, chúng ta sẽ có thêm nguồn lực Việt kiều lên đội tuyển. Đây có thể xem là trường hợp điểm để chính sách Việt kiều cho các ĐTQG trở nên linh hoạt hơn”.

An Khánh năm nay mới 18 tuổi. Anh đang khoác áo CLB U19 Sigma Olomouc của CH Czech và được đích thân HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập. Nguyễn An Khánh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng nhất của Czech. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. Hiện tại, An Khánh cũng là thành viên của U18 Czech.

HLV Troussier nói tiếp: “Chúng ta phải làm nhiều việc để nâng cao trình độ ĐTQG, bao gồm U20, U23 hay ĐT Việt Nam. Muốn nâng cấp sức mạnh ĐT Việt Nam thì huấn luyện không thôi là chưa đủ. Chúng ta có hệ thống giải trong nước cần phải được thiết lập để chơi liên tục hơn, với số trận phải từ 40-50 trận. Phương thức thứ 2 để nâng cấp sức mạnh là nguồn lực Việt kiều.

Các đội tuyển châu Phi gần đây thành công không phải đến từ nguồn cầu thủ ở trong nước mà là Phi kiểu được thi đấu ở châu Âu. Đó là lý do vì sao sức mạnh đội tuyển châu Phi được nâng tầm nhanh chóng như vậy. Ở Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Indonesia được thực hiện ráo riết. Việt Nam có khoảng 20 cầu thủ có gốc gác Việt Nam, đang thi đấu, cư trú nhiều nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, CH Czech, Nga, Pháp... Ban huấn luyện đội tuyển luôn chú ý đến nguồn lực này”.

HLV Troussier muốn nâng tầm sức mạnh cho ĐT Việt Nam

Ông khép lại: “Đối với các cầu thủ triệu tập lên đội tuyển, tôi chọn họ theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nhóm 1, tôi tôn trọng cầu thủ kinh nghiệm, có vị thế đã khoác áo ĐTQG trước đây. V.League vốn dĩ không tổ chức nhiều và liên tục. Tôi quyết định chọn những cầu thủ giàu kinh nghiệm, với định nghĩa là nhiều hơn 10 lần khoác áo ĐTQG đã thi đấu chính thức. Tôi thẳng thắn chia sẻ là dựa trên phong độ của họ hiện tại thì có nhiều người không xứng đáng lên ĐT Việt Nam. Nhưng với số lượng lên đến 34 cầu thủ ở ĐTQG, tôi muốn tạo một bức tranh so sánh toàn cảnh hơn về năng lực của các cầu thủ.

Nhóm 2 là chưa bao giờ hoặc ít khoác áo ĐT Việt Nam trước đây, tôi theo sát họ về màn thể hiện của họ ở CLB. Tất nhiên, thể hiện ở CLB chưa chắc đã đảm bảo được tiêu chí của tôi ở ĐTQG. Tuần thử nghiệm sau đây sẽ đánh giá các cầu thủ có hòa nhập được không. Họ cũng cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, mạnh mẽ, khát khao, đáp ứng được tiêu chí mà tôi đặt ra”.

ĐT Việt Nam sẽ đá trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Troussier khi gặp Hong Kong (TQ) vào ngày 15/6 tới. Ông Troussier chia sẻ mục tiêu: “Dù chỉ là giao hữu hay thi đấu chính thức thì mục tiêu của chúng tôi vẫn là thắng lợi. Cần nói thêm là đội chỉ có 100% đội hình ở thời điểm 3-4 ngày trước khi trận đấu với Hong Kong (TQ) diễn ra. Tôi sẽ cố gắng thiết lập để đội triển khai đường nét cơ bản trong trận đấu. Nhưng với những gì tôi trải qua trước SEA Games với U23 Việt Nam, thì cách chiến thắng mà tôi hướng đến cầu thủ là gắn kết tập thể cả khi có bóng lẫn không bóng. Trong 4-5 ngày như vậy, chúng tôi sẽ có gắng tối đa”.

Tác giả: VY CẦM

Nguồn tin: bongdaplus.vn