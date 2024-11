Video: Thương tâm khoảnh khắc cậu bé bị nữ tài xế hất văng giữa đường

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 4/11, trên địa bàn Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nội dung đoạn video, một cậu bé đang trên đường đi học về, khi đi bộ dưới lòng đường thì bất ngờ bị một xe ô tô con từ phía sau đi tới tông trúng.

Va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống mặt đường, nằm bất động. Nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô sau cũng đã dừng xe, cùng người dân nhanh chóng xem xét tình hình và hỗ trợ nạn nhân.

Theo tờ Gia đình & Xã hội, cháu bé bị thương, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng và đã được người dân hỗ trợ đưa tới bệnh viện.

Dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng, đa số ý kiến đều nhận định, trong tình huống trên, lái xe ô tô đã không chú ý quan sát, còn bé trai thì lại đi bộ dưới lòng đường. Cả tài xế xe ô tô và bé trai đều có lỗi, vì vậy mới dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

- "Xe ô tô không chú ý quan sát, có khi vừa đi vừa xem điện thoại. Bé trai thì đi bộ dưới lòng đường".

- "Chói mắt quá hay gì mà chị gái đi thế nhỉ. Các phụ huynh cũng nên dạy các con mình tham gia giao thông không được đi dưới lòng đường".

- "Thằng nhỏ đi vậy mà còn tông vô được. Chạy vậy sao có được bằng lái hay thật. Xem mà ức chế luôn".

