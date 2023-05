Video siêu bão Mawar nguy cơ gây tàn phá cực lớn

Siêu bão Mawar hướng về Philippines.

Cơn bão đã đổ bộ vào phía bắc đảo Guam đầu tuần này, duy trì sức gió khoảng 300 km/giờ và tạo ra những con sóng cao tới 21 mét.

Khi tâm bão đi qua lãnh thổ Hoa Kỳ, đảo Guam phải hứng chịu gió mạnh và mưa xối xả, khiến 168.000 cư dân của đảo gặp vấn đề về nguồn nước, thiệt hại, có thể xảy ra lũ lụt và mất điện. Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo sau cơn bão.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phê duyệt tuyên bố thảm họa vào cuối ngày 25/5 tại đảo này. Đến sáng 26/5, Mawar có sức gió duy trì là 265km/giờ.

Cơn bão Mawar hiện được gọi là Betty sau khi đi vào khu vực đại dương do Philippines giám sát và có tốc độ gió 270 km/h.

Cơ quan thời tiết của Philippines cho biết cơn bão đang “duy trì sức mạnh” khi tiếp tục di chuyển về phía bắc. Một số khu vực tại quốc gia này đang được cảnh báo giông bão và sạt lở đất.

Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản đã chỉ định Mawar là một cơn bão dữ dội, do bão có sức gió duy trì tối đa ít nhất là 194 km/h.

Các chuyên gia cho biết cơn bão cũng đã vượt qua sức mạnh của bất kỳ cơn bão nào được ghi nhận vào năm 2022.

