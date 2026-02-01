VIDEO: Sau tiếng nổ lớn, phát hiện một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 19 giờ ngày 31-1, người dân bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà ông V.V.C. (SN 1960, trú thôn Đồng Tâm, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ).

Camera hàng xóm ghi lại vụ nổ lớn, sau đó phát hiện một người tử vong. Nguồn: MXH

Sau tiếng nổ lớn người dân chạy sang thì phát hiện anh V.V.Ch. (SN 1984, con trai ông C.) tử vong tại hiện trường. Theo người dân chung quanh, vụ nổ nghi do pháo tự chế gây ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Tam Dương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ và 1 người tử vong tại hiện trường.

