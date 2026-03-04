38 tàu hàng Ấn Độ mắc kẹt vì khủng hoảng Iran, 3 thủy thủ thiệt mạng

Theo đó. các tàu hàng của Ấn Độ vận chuyển chủ yếu là dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng phục vụ nhu cầu của Ấn Độ. Việc đóng cửa hoặc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz đã gây gián đoạn nghiêm trọng các tuyến hàng hải trong khu vực.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.Ảnh: Reuters

Xung đột tại khu vực Trung Đông - Tây Á không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động vận tải biển mà còn gây thiệt hại về con người. Ít nhất 3 thủy thủ Ấn Độ làm việc trên các tàu treo cờ nước ngoài đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong các sự cố liên quan đến chiến sự tại khu vực.

Các quan chức Ấn Độ cho biết cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong hoặc bị tấn công đối với các tàu treo cờ Ấn Độ. Tuy nhiên, tình hình an ninh trên các tuyến hàng hải tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Tổng cục Vận tải biển Ấn Độ trong thông báo cùng ngày cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và duy trì liên lạc thường xuyên với các công ty vận tải nhằm bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên. Chính phủ cũng đã thành lập một nhóm phản ứng nhanh để phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp và hỗ trợ các thủy thủ Ấn Độ khi cần thiết.

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng vận tải quốc tế đã tạm dừng một số tuyến dịch vụ tới Tây Á hoặc chuyển hướng tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam châu Phi. Động thái này được dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể thời gian vận chuyển, chi phí logistics và áp lực lên các cảng biển của Ấn Độ trong thời gian tới.

Tác giả: Lê Dũng

Nguồn tin: Báo VOV