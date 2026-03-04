Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng diện rộng, vùng núi có nơi dưới 14 độ

Hiện nay (ngày 4/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ giảm 3-7 độ. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên đất liền, dự báo trong sáng 4/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét, các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cảnh báo khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

