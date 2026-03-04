Diễn viên Việt nổi tiếng không có bảo hiểm y tế: "Tiền học con trai suốt 10 mấy năm qua cũng trả góp"

Chiều ngày 2/3, diễn viên Kim Đào bị tai nạn giao thông. Cô không có bảo hiểm y tế nên tốn kém không ít. Mới đây, nữ diễn viên thật lòng chia sẻ trên trang cá nhân về câu chuyện của mình như một cách khuyên mọi người đừng ỷ y giống cô mà tốn kém.

Kim Đào tâm sự: "Đào nói về thông tin này mọi người đừng có rầy Đào, chứ qua giờ hết bác sĩ rồi mọi người biết ai cũng rầy Đào hết! Đào không có bảo hiểm y tế cả nhà ơi. Đó giờ cứ ỷ y!

Bệnh thường cảm mạo nóng sốt ra thuốc tây mua về uống chứ đâu có nghĩ là mình bị xui rủi chuyện gì đâu! Biết là số tiền mua nó không có nhiêu nhưng mà bỏ tiền ra để mua thì cứ tiếc tiếc! Để bây giờ có chuyện thì lại phải chi".

Diễn viên Kim Đào cùng Lê Giang.

Cùng với chia sẻ này, Kim Đào cho biết, cuộc sống của cô xưa nay không dễ dàng nhưng chưa từng ngừng cố gắng.

Cô bộc bạch: "Ai chơi với Đào sẽ biết, Đào làm nhiều nhưng tiết kiệm, không mua sắm gì hết, cứ lo cho con thôi. Đào có nhiều khoản nợ, vừa trả xong chỗ này, thì lại bất đắc dĩ dính vào những khoản nợ khác.

Đào đứng ra mượn nợ cho người thân trong gia đình, với lời hứa họ sẽ trả mỗi tháng cho người ta nhưng sau đó họ biến mất và Đào phải gồng mình trả số nợ đó vì trách nhiệm, uy tín của mình, phải miệt mài trả 36 tháng không biết khi nào xong.

Tiền học con trai suốt 10 mấy năm qua Đào cũng trả góp, học xong môn này, thì góp môn kia, học năng khiếu cũng trả theo đợt miễn sao là con học là được!

Đào bị hạn chế nhiều mối quan hệ vì Đào thường xuyên giả bộ bận rộn để không đi đám cưới, đám sinh nhật, tân niên, tất niên, sự kiện vì mỗi lần đi tốn rất nhiều chi phí!

Kim Đào vừa bị tai nạn giao thông.

Bạn bè hẹn nhậu còn không dám ra, tại người ta mời mình hoài mình ngại, mà mời lại thì không có khả năng. 1 lần không đi là bận nhưng 3 lần không đi thì sẽ bị nghỉ chơi! Nhưng mà kệ, không sao hết.

Đào thường đăng mỗi ngày làm việc thật siêng năng để mọi người thấy rằng Đào luôn cố gắng, vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền để trả lại những món nợ ân tình mọi người đã giúp!

Đào chia sẻ để mọi người hiểu rằng Đào rất cố gắng. Đào chia sẻ để mọi người hiểu Đào từ chối những cuộc vui đều có lý do.

Đào chia sẻ để mọi người hiểu vì sao show có vài triệu mà mỗi lần bị trả chậm Đào đều phản ứng đòi rất mạnh là vì Đào thật sự cần những số tiền nhỏ đó.

Đào chia sẻ để mọi người hiểu Đào có nhiều lắm nhiều nỗi lo dù lúc nào mọi người nhìn thấy Đào đều toàn cười giỡn khùng điên!

Đào chia sẻ chuyện này không phải để kể khổ, mà muốn mọi người hiểu rằng Đào chưa bao giờ bỏ cuộc! Đào không lên mạng xin xỏ vì Đào thấy bản thân mình còn may mắn, còn sức khoẻ, còn lao động kiếm ra tiền".

Kim Đào rất chăm chỉ. Ngoài nghệ thuật, cô còn bán hàng ăn, và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Sau cùng, Kim Đào cho biết, cô mong rằng những chia sẻ của mình không nhằm mục đích "lên mạng xin quyên góp hỗ trợ" mà chỉ muốn lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Đồng thời cô cũng bày tỏ mong muốn mua bảo hiểm y tế để phòng những lúc bất trắc, gặp tai nạn như vừa qua.

Diễn viên Kim Đào sinh năm 1991, Kiên Giang. Cô là gương mặt quen thuộc trong các tiểu phẩm hài và phim sitcom, nổi bật qua các chương trình Cười Xuyên Việt, Làng hài mở hội. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân và làm nhiều công việc lao động tay chân, cô kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật tại sân khấu kịch 5B.

Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: Thanh niên Việt