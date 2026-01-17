Hai học sinh nhập viện sau tiếng nổ lớn

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào chiều 16/1, tại nhà một người dân trên địa bàn xã Quỳnh Văn đã xảy ra một vụ nổ bất ngờ.

Một trong 2 em học sinh phải nhập viện sau tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi nghe tiếng động lớn, người dân vội chạy đến và phát hiện 2 em học sinh bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Các nạn nhân bị cháy sém tóc, bỏng vùng mặt, tay và chân. Người dân đã nhanh chóng đưa cả hai đến cơ sở y tế để cấp cứu và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết, địa phương đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân.

“Vụ việc đang được kiểm tra, khi có kết quả cụ thể sẽ báo cáo đầy đủ”, ông Trường nói.

Bước đầu, phía gia đình các em cho rằng sự cố có thể xuất phát từ việc sạc điện thoại dẫn đến phát nổ, tuy nhiên nhận định này vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Hiện, sức khỏe của 2 học sinh đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc sẽ được cơ quan công an làm rõ trong thời gian tới.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn