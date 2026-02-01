Trẻ 8 tuổi ở Nghệ An nguy kịch vì uống nhầm bột thông cống

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa qua đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi N.Đ.P. (8 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc hóa chất cực mạnh.

​Tai nạn xảy ra hết sức hy hữu khi trong lúc đang vui chơi tại nhà, bé vô tình thấy gói bột thông cống và lầm tưởng đó là gói đường trắng. Vì sự nhầm lẫn tai hại này, trẻ đã tự pha bột vào cốc nước để uống.

​Ngay sau khi nuốt phải chất lỏng độc hại, trẻ lập tức xuất hiện các triệu chứng dữ dội như nôn liên tục, đau thắt vùng trước xương ức và bỏng rát thực quản. Phát hiện sự bất thường và đau đớn của con, gia đình đã tức tốc đưa trẻ đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.



​Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu để ngăn chặn sự tàn phá của hóa chất.

BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, do bột thông cống có tính kiềm cực mạnh, khả năng gây hoại tử và thủng tạng rất cao, ê-kíp điều trị đã thực hiện đặt ống xông để bảo vệ niêm mạc, tránh tình trạng dính và bỏng thực quản sâu.

Đây là bước can thiệp sống còn nhằm hạn chế tối đa các di chứng hẹp thực quản về sau, vốn là nỗi ám ảnh đối với các bệnh nhi uống nhầm hóa chất ăn mòn.

​Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực và theo dõi sát sao bởi đội ngũ y bác sĩ, tình trạng của bệnh nhi đã chuyển biến tích cực và dần ổn định, các tổn thương vùng thực quản được kiểm soát tốt.

Hiện tại, trẻ được chỉ định xuất viện, tiếp tục duy trì sonde dạ dày và đã có thể ăn uống trở lại. Trong thời gian tới, gia đình sẽ được hướng dẫn theo dõi chặt chẽ tại nhà và tái khám theo lịch hẹn để đảm bảo tiến độ phục hồi tốt nhất cho trẻ.

Vụ việc trên là một tình huống cảnh báo khẩn cấp đối với các bậc phụ huynh.

​"Các loại hóa chất tẩy rửa thường có tính ăn mòn cực cao, có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Để bảo vệ con em mình, các gia đình tuyệt đối không lưu trữ hóa chất trong bao bì thực phẩm, chai nước suối hay đặt ở những nơi trẻ dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh đó, cha mẹ cần dặn dò, hướng dẫn những kiến thức cần thiết cho trẻ. Đây chính là lá chắn quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn thương tâm không đáng có", BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh, khuyến cáo.

Tác giả: Thuý Nga

Nguồn tin: kienthuc.net.vn