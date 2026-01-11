Sau tiếng nổ lớn, 2 người tử vong thương tâm

Ngày 11-1, UBND xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ nổ khiến 2 người phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10-1, bà Nguyễn Thị Thúy Loan (47 tuổi, ngụ thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị Cúc (63 tuổi; ngụ thôn Vạn Định, xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu. Trong lúc hai người đang cân phế liệu thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ khiến bà Đặng Thị Cúc tử vong tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, vật thể phát nổ nghi là bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Trước khi xảy ra vụ việc, trong lúc mua bán phế liệu, hai nạn nhân đã dùng vật cứng đập, gõ vào vật thể này để lấy phế liệu, dẫn đến phát nổ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động