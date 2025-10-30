VIDEO: Nam sinh bị nhóm bạn dùng gậy bida đánh tới tấp phải nhập viện cấp cứu

Ngày 29-10, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn dùng gậy bida đánh tới tấp nhập vào người khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người khác đang chơi tại quán bida.

Video ghi lại diễn biến sự việc nam sinh bị nhóm bạn đánh. Nguồn: MXH

Sau khi sự việc được đăng tải nhiều ý kiến bức xúc, bất bình trước hành động côn đồ của nhóm học sinh.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 27-10, tại quán bida 98, xóm Giang Tiên, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An.

Người bị đánh là em N.H.B.D. (SN 2010), 2 học sinh tham gia đánh bạn là N.X.M. và T.H.H. (cùng SN 2009), trú tại xóm Xuân Hiền, xã Bích Hào.

Sau khi bị hành hung, em D. bị thương được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Qua xác minh ban đầu, nhóm học sinh liên quan vụ việc đang học tại Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An).

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, cho biết sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

