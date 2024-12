VIDEO: Kinh hoàng cảnh người đi xe máy tông trực diện vào ôtô

Chiều ngày 10-12, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ rộng rãi một đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng kinh hoàng sau va chạm giao thông giữa xe máy và xe ôtô, khiến 2 người đi xe máy bất tỉnh.

Clip từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng va chạm kinh hoàng xe máy lấn làn tông trực diện vào ôtô

Theo thông tin từ đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ 27 phút ngày 9-12. Qua hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, tại một ngã ba đường, một chiếc ôtô đi đúng phần đường bất ngờ bị một chiếc xe máy (chở 2 người) chạy hướng ngược lại, lấn làn và tông trực diện vào đầu chiếc ôtô.

Cú tông kinh hoàng khiến một người bay lên không trung lộn vài vòng rồi rơi xuống mặt đường bất tỉnh, người còn lại chồm lên xe rồi văng xuống đường.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi nhận được thông tin đã vào cuộc và xác định vụ tai nạn xảy ra tại Km 56+350 Quốc lộ 45 (ngay ngã ba đoạn đường nối từ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, tại nút giao Thiệu Giang), đoạn qua địa phận thôn Minh Đức, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh người đi xe máy bay lên không trung sau tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Chiếc ôtô liên quan vụ tai nạn mang BKS 36K-103.xx do anh L.V.M. (SN 1987; ngụ thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) điều khiển, đang lưu thông theo hướng thị trấn Quán Lào về Thiệu Hóa.

Khi tới địa điểm trên thì va chạm với xe máy (không biển số) do L.V.M. (SN 2008), điều khiển chở theo N.X.H. (chưa rõ địa chỉ). Hậu quả, L.V.M. tử vong tại bệnh viện, H. bị thương nhẹ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động