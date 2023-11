CLIP: Tài xế xe sang liên tục tông trực diện ô tô khác

Theo clip được người dân quay lại, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 20-11, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, TP Bà Rịa, xe SUV hạng sang Lexus 5 chỗ tông liên tiếp vào một chiếc ô tô khác đang chạy cùng đường, theo hướng ngược lại.

CLIP người dân ghi lại cảnh xe sang liên tục tông vào một chiếc ô tô 5 chỗ

Theo video quay lại một phần diễn biến sự việc, tài xế Lexus lùi xe lấy đà rồi ít nhất hai lần tông trực diện khiến chiếc ô tô 5 chỗ bị đẩy lùi vài mét, đầu xe hư hỏng, két nước bị vỡ.

Sau va chạm, một người đàn ông đến can ngăn thì tài xế xe Lexus mới đánh lái rẽ sang phải rồi rời đi.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết người lái chiếc ô tô 5 chỗ bị tông là nữ, trong khi không xác định được tài xế chiếc xe Lexus là nam hay nữ.

Sau sự việc, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Bà Rịa đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân và làm rõ động cơ của tài xế xe Lexus.

