Video khoảnh khắc đáng sợ khi sư tử nhảy vào vườn bắt trộm thú cưng

Những hình ảnh được ghi lại ở vùng ngoại ô ở ngoại ô thủ đô Nairobi của Kenya cho thấy con sư tử cuỗm mất chú chó của một gia đình vào giữa đêm sau khi nhảy qua cổng nhà.

Truyền thông địa phương nói rằng gia đình đã bị sốc và buồn bã sau khi nhìn thấy chú chó của họ, tên là Jaci, bị sư tử bắt đi.

Chủ sở hữu Sylvia Wamai của con chó nói rằng toàn bộ sự việc diễn ra hôm 21/5 và kéo dài chưa tới 10 phút.

Cô nói thêm: “Chúng tôi đã bị sốc vì đã ở bên ngoài tìm con chó và con sư tử chỉ cách cổng vài mét.”

Nhà gia đình cô được cho là gần một công viên quốc gia.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn