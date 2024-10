Video hiện trường thảm hoạ nổ xe bồn chở xăng khiến 147 người chết ở Nigeria

Hãng tin Reuters dẫn thông tin cảnh sát và cơ quan cứu hộ bang Jigawa của Nigeria cho biết vụ tai nạn này là một trong những thảm họa tồi tệ nhất gần đây tại quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh lan rộng và khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Ông Haruna Mairiga, người đứng đầu cơ quan cứu hộ bang Jigawa, cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 147.

Xem video hiện trường thảm hoạ nổ xe bồn chở xăng vào 11 giờ tối 16/10/2024 ở Nigeria khiến 147 người chết. Nguồn: Reuters

Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương, Lawan Shiisu Adam, chiếc xe bồn đang di chuyển từ thành phố cổ Kano đến bang Yobe, nhưng khi tới gần thị trấn Majia, cách thủ đô Abuja khoảng 530 km về phía Bắc thì tài xế mất kiểm soát gây lật xe và tràn nhiên liệu.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân khi tìm cách thu gom nhiên liệu đổ ra đường sau khi xe bị lật.

Hiệp hội Y khoa Nigeria đã kêu gọi các bác sĩ nhanh chóng đến các phòng cấp cứu gần đó để hỗ trợ điều trị cho rất đông bệnh nhân đang được chuyển đến.

Xem video điều trị nạn nhân thảm hoạ nổ xe bồn chở xăng khiến 147 người chết ở Nigeria. Nguồn: Reuters

Các vụ nổ xe chở nhiên liệu thường xuyên xảy ra ở quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi đường sá không được bảo dưỡng tốt và người dân thường tìm cách hút nhiên liệu sau các vụ tai nạn.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Tin tức