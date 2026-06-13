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Video: Hai thiếu niên chở nhau trên xe máy lao vào gốc cây khiến một người tử vong

Sáng 13/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 thiếu niên thương vong.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối ngày 12/6, Trần Hoàng N. điều khiển xe máy chở Nguyễn Hoàng Sơn H. (cùng 17 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), lưu thông trên đường Y Wang, theo hướng từ hồ Ea Kao ra đường Lê Duẩn, phường Ea Kao. Khi đến khu vực thôn Tân Hưng (phường Ea Kao), do di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển không làm chủ tay lái, tông mạnh vào gốc cây ven đường. Vụ tai nạn khiến H. tử vong tại chỗ, N. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Nguồn tin: video.congan.com.vn

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