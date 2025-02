VIDEO: Xe máy lao như tên bắn vào gốc cây, 3 nam thanh niên tử vong

Ngày 9-2, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo camera anh ninh của người dân bên đường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 19 phút cùng ngày, tại đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua tổ 3, phường Bình Minh, TP Lào Cai.

VIDEO ghi lại hình ảnh xe máy tông vào gốc cây khiến 3 thanh niên tử vong. Nguồn: MXH

Vào thời điểm trên, một đoàn gồm nhiều xe máy rú ga, phóng với tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp. Trong đó, xe máy mang biển kiểm soát 18GA-098.xx chở 3 người chạy theo hướng TP Lào Cai, khi đi bến xe trung tâm Lào Cai, người điều khiển không làm chủ được tốc độ, lao vào gốc cây trên vỉa hè bên trái đường. Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi trên xe máy văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là T.H.H. (19 tuổi, ở thông Tiến Cường, xã Thống Nhất, TP Lào Cai), L.H. (quê ở Nam Định) và 1 nam thanh niên chưa rõ danh tính.

