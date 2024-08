VIDEO: Đi bộ dưới lòng đường, người phụ nữ bị máy xúc cán qua người

Nạn nhân bị thương nặng nằm bất động được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Đi bộ dưới đường, người phụ nữ bị xe máy xúc cán qua người. Nguồn: Facebook

Sau khi xem video, nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ đã quá chủ quan khi đi bộ dưới lòng đường, trong khi đó tài xế máy xúc lại thiếu sự quan sát nên đã dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra tại đường Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang vào sáng 12-8. Nạn nhân là người địa phương, đang trên đường đi khám chữa bệnh thì không may gặp nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động