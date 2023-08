Trúng súng điện của cảnh sát khi bỏ chạy, thanh niên còn bị ô tô cán qua người

Your browser does not support the video tag.

Video: Thanh niên bỏ chạy thì bị cảnh sát bắn súng điện và ô tô cán lên người. Nguồn: Daily Mail

Tờ Daily Mail ngày 31/7 đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 18/2 tại bang Colorado, Mỹ, nhưng video từ camera gắn trên người cảnh sát mới được công bố gần đây.

Brent Allen Thompson, 28 tuổi, bị cảnh sát tuần tra chặn lại khi đang lái xe trên đường cao tốc I-25 vào tháng 2.

Thompson khai tên giả với các sĩ quan. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện thanh niên này nói dối và đối chất với anh ta.

Thấy bị lộ, Thompson chạy ngang qua đường cao tốc. Hai sĩ quan bám sát phía sau và liên tục hô thanh niên 28 tuổi dừng lại.

Thompson nhảy qua hàng rào bên đường và chạy băng qua bãi cỏ ngăn giữa 2 tuyến đường cao tốc. Sau đó, thanh niên này nhảy qua hàng rào xuống đường cao tốc còn lại thì bị sĩ quan Lorenzo Lujan bắn súng điện trúng người.

Thompson gục xuống đường. Khi sĩ quan Lorenzo chưa kịp kéo thanh niên này vào lề đường, một chiếc bán tải lao tới với tốc độ cao và cán qua người thanh niên.

Lujan và đồng nghiệp đã kéo Thompson vào lề đường và bắt đầu sơ cứu cho tới khi xe cứu thương tới. Một nhân viên y tế cho biết đã nhìn thấy mắt của nạn nhân nhấp nháy nhưng mạch không còn. Thompson tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát sau đó phát hiện có ma túy trên ô tô của thanh niên này.

Tuần trước, Văn phòng Công tố quận Larimer thông báo rằng sẽ không có cáo buộc hình sự với sĩ quan Lujan. Điều này khiến gia đình của Thompson rất phẫn nộ. Họ có ý định đệ đơn kiện nhằm vào cảnh sát trưởng quận Larimer. Ngày 26/7, luật sư của gia đình Thompson nói rằng video cần được công bố công khai để mọi người thấy rõ điều gì đã xảy ra. Vị luật sư này cho rằng hành động của sĩ quan Lujan là liều lĩnh và bản năng.

Tác giả: Nguyễn Thái - Daily Mail

Nguồn tin: nguoiduatin.vn