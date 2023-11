Your browser does not support the video tag.

Các quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Tác giả: Bình Vân - B.Châu

Nguồn tin: cand.com.vn