Người đàn ông ở Gia Lai tử vong hy hữu trong bão số 13 Kalmeagi

Sáng 10-11, nhiều người thân và hàng xóm đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình ông Lưu Cảnh Hùng (trú khu phố 2, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) sau cái chết thương tâm của ông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Lưu Cảnh Hùng tử vong

Trước đó, tối 6-8, khi bão số 13 Kalmeagi đổ bộ vào đất liền, ông Hùng nằm ngủ trong căn nhà riêng của mình ở phường Bồng Sơn.

Lúc này, gió mạnh trong cơn bão đã khiến mái nhà hàng xóm bị tốc, thổi bay một thanh xà gồ thép. Vật này bay xuyên thủng mái tôn, trần nhà ông Hùng rồi đâm trúng đầu ông, khiến ông Hùng tử vong tại chỗ, ngay trên giường.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, ông Hùng là một trong 2 nạn nhân thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmeagi tại địa phương. Trường hợp tử vong của ông đặc biệt hy hữu.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động