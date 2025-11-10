Bão Phượng Hoàng vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Phượng Hoàng lúc 4h sáng 10-11 - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng nay, bão Phượng Hoàng đang ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc dòng dẫn đường cho bão di chuyển suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão.

Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Cụ thể, dự báo ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h, cường độ ít có khả năng thay đổi.

Đến 4h sáng mai (11-11), tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này duy trì cấp 13, giật cấp 16.

Trong ngày và đêm mai, bão đổi hướng đi theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Đến 4h sáng 12-11, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cường độ bão vẫn mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Sau đó bão tiếp tục đi theo hướng đông bắc, đi qua Đài Loan và suy yếu dần.

"Thông thường vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung.

Tuy nhiên bão Phượng Hoàng lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài Biển Đông. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Như vậy với dự báo hiện tại, bão Phượng Hoàng rất ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ