Video bóng đá SLNA - Đồng Tháp: Đại tiệc bàn thắng, xóa "dớp" dễ dàng (Cúp quốc gia)

SLNA tiếp đón Đồng Tháp ở vòng loại cúp quốc gia 2023/24. Do đội khách đang đá ở hạng Nhất nên HLV Phan Như Thuật không được sử dụng ngoại binh. Mặc dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.

SLNA áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc

Đội chủ nhà áp đảo thế trận ngay từ đầu và bàn thắng sớm tới. Phút thứ 13, Xuân Tiến tung cú dứt điểm hóc hạ gục thủ môn đối phương đem về bàn mở tỉ số trận đấu. 2 phút sau, Mạnh Quỳnh tung cú sút rất quyết đoán để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, số 11 của SLNA có pha đi bóng và dứt điểm thành bàn đẹp mắt ở phút 18. Sau khi tạo ra khoảng cách khá lớn, đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại. Mặc dù vậy, họ vẫn có được bàn thắng thứ tư. Hoàng Lâm của Đồng Tháp trong nỗ lực phá bóng đá đốt lưới nhà ở phút 34.

4 phút sau, Xuân Tiến hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đập người hậu vệ Đồng Tháp đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tuấn không thể làm gì được. Kết thúc hiệp một, tỉ số là 5-0 cho SLNA.

Sang đến hiệp hai, SLNA chơi chùng xuống còn Đồng Tháp quyết tâm đi tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội khách cuối cùng cũng có được điều mong muốn. Phút 63, Công Thành nỗ lực lao vào đá nối ngay trước tầm tay của Văn Tiến để đem về bàn thắng cho Đồng Tháp.

Bất ngờ tiếp tục tới ở phút 70 khi Hữu Nghĩa băng xuống rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc để ghi bàn thắng thứ hai cho Đồng Tháp. Tới lúc này, SLNA dồn lên tấn công và Quang Vinh có pha ấn định tỉ số 6-2 ở phút 85. Với chiến thắng đậm đà này, SLNA giành quyền đi tiếp tại cúp quốc gia.

Tỉ số chung cuộc: SLNA 6-2 Đồng Tháp(H1: 5-0)

Ghi bàn:

SLNA: Xuân Tiến 13', 38', Mạnh Quỳnh 15' 18', Hoàng Lâm 34' (phản lưới), Quang Vinh 86'

Đồng Tháp: Công Thành 63', Hữu Nghĩa 70'

Đội hình xuất phát

SLNA: Văn Tiến, Nguyên Hoàng, Đình Hoàng, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh, Văn Việt, Nam Hải, Bá Quyền, Văn Lương, Xuân Đại, Sỹ Hoàng

Đồng Tháp: Thanh Tuấn, Kim Long, Quang Trường, Vũ Linh, Hữu Nghĩa, Kim Nhật, Quỳnh Đức, Trọng Huy, Long Hải, Hoàng Lâm, Hoàng Khải

Tác giả: Ngọc Lâm

Nguồn tin: tcdulichtphcm.vn