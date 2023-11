Chiêm ngưỡng siêu phẩm cầu thủ trẻ SLNA ghi vào lưới đội bóng Pháp

Your browser does not support the video tag.

Bùi Thái Mạnh lập siêu phẩm vào lưới đội bóng Pháp.

Phút 35, U12 SLNA thực hiện pha phản công nhanh. Bóng được chuyền sang cánh trái cho Bùi Thái Mạnh. Tiền đạo số 10 nhận thấy đối thủ đã nhanh chóng lùi về phòng ngự, lập tức tung cú sút ở khoảng cách gần 25 mét để gỡ hòa cho đại diện Việt Nam.

Tình huống này nằm trong trận đấu giữa U12 SLNA và U12 Olympique Lyon. Sau 90 phút, đội bóng của Việt Nam thua 1-3. U12 SLNA hiện đang tham dư giải giao hữu quốc tế cấp độ U12 ở Hồ Nam, Trung Quốc.

Ở trận ra quân, đội nhận thất bại 0-4 trước U12 Evergrande Football School. Ở trận cuối ngày 22/11, U12 SLNA sẽ so tài với U12 Chinese Football Boys.

