V-League xuất hiện tiền đạo 1 triệu euro

Ngày 16-8, CLB Nam Định gây chú ý khi công bố bản hợp đồng được xem như "bom tấn" thị trường chuyển nhượng đầu mùa với tiền đạo Percy Muzi Tau.

Percy Tau sinh 1994, quốc tịch Nam Phi. Tiền đạo cao 1m75 này có lý lịch khá ấn tượng khi từng đá cho CLB Brighton&Hove Albion ở Ngoại hạng Anh, CLB Brugge và CLB Anderlecht ở giải vô địch quốc gia Bỉ, hay Al Ahly ở giải vô địch quốc gia Ai Cập, Qatar SC ở giải vô địch Qatar...

Anh đồng thời là thành viên của tuyển Nam Phi, ghi 16 bàn sau 52 lần ra sân.

Tiền đạo 1 triệu euro Percy Muzi Tau gia nhập CLB Nam Định

"Tiền đạo này sở trường đá tiền đạo cánh, sở hữu những pha đi bóng lắt léo đầy ma thuật. Sự có mặt của Percy Tau hứa hẹn sẽ mang lại thêm nhiều khoảnh khắc ghi bàn bùng nổ cho đội", CLB Nam Định cho hay.

Percy Tau được chuyên trang Transfermarkt định giá 1 triệu euro, trở thành cầu thủ triệu euro thứ hai góp mặt ở V-League 2025/26, sau trung vệ Matheus Felipe của Công an TP.HCM.

Việc chiêu mộ Percy Tau cho thấy rõ tham vọng nâng tầm sức mạnh của Nam Định, đặc biệt khi họ sẽ góp mặt ở AFC Champions League Two và Cúp Đông Nam Á mùa giải này.

V-League 2025/26 theo quy định, hạn chót để các CLB đăng ký bổ sung nhân sự là ngày 27-8. Nếu được Nam Định đưa vào danh sách thi đấu, Percy Tau sẽ soán ngôi Yevgeniy Serdyuk (Hà Tĩnh, 800.000 euro) để trở thành tiền đạo đắt giá nhất giải đấu.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn